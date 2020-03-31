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Malatya bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

Malatya ve civarındaki illerde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.


Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart saat 18,00'den 1 Nisan saat 20,00'ye kadar, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman çevreleri ile Malatya ilinin güney doğu kesimleri Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde, gök gürültülü sağanak, yer yer çok kuvvetli yağış tahmin edilmektedir” denildi.


Ani sel, su baskın, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve dolu oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

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