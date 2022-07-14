Malatya Büyükşehir araç filosunu güçlendiriyor

Büyükşehir Belediyesi son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen iki adet temizlik aracını daha araç filosuna ekledi. İki adet temizlik aracının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine hibe edildiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, “Bakanımızın, Belediyemiz ziyareti sırasında Sayın Başkanımızın temizlik aracı talebi olmuştu. Bakanlığımız tarafından iki araç Belediyemize teslim edildi. Malatya'mızın temizliği için çok önemli iki araç almış olduk” dedi. Malatya'nın araç filosunu her geçen gün güçlendirdiklerini belirten Başkan Gürkan ise “Temizlik imandan gelir. Temizliğin olduğu yerde bereket, huzur ve rahatlık vardır. Malatya hem yeşil Malatya'dır hem temiz Malatya'dır. Malatya Dar-ül Rifat'tır. Dar-ül Rifat'a güzel hizmetler yapmak bizlerin birinci görevidir. Bu anlamda temizlik araçlarımızın ve temizlik filomuzun daha güçlenmesi anlamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmelerde iki yeni aracın Belediyemize hibe olarak verilmesi kararına müteakip araçlar belediyemize teslim edildi. Temizlik filomuz daha güçlü bir şekilde Malatya'nın temizliği noktasında Malatya'nın çevresinin daha düzgün, temiz ve hijyen olması noktasında ilgili arkadaşlar yoğun bir şekilde çalışacaklar.

Bu araçları Belediyemize hibe eden başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Bu araçları kullanacak olan arkadaşlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.