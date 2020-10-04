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Malatya Büyükşehir araç parkına finişer takviyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi asfalt serim çalışmalarının daha hızlı bir şekilde yapılması amacıyla yeni bir asfalt serme makinesi (finişer) daha satın aldı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi kış aylarının yaklaşması ile birlikte kırsal mahalleler ile ilçelerdeki asfalt çalışmalarını daha hızlı bir şekilde yapmak amacıyla önceki yıllarda alınan 2 adet asfalt serim makinesine bir yenisini daha ekledi.


Sürücüsüne ergonomik ve güvenli bir çalışma alanı sunan 1900-3 asfalt serme makinesi (finişer) ile 11 metre genişliğinde asfalt serimi yapabiliyor.

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