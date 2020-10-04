Malatya Büyükşehir araç parkına finişer takviyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi kış aylarının yaklaşması ile birlikte kırsal mahalleler ile ilçelerdeki asfalt çalışmalarını daha hızlı bir şekilde yapmak amacıyla önceki yıllarda alınan 2 adet asfalt serim makinesine bir yenisini daha ekledi.

Sürücüsüne ergonomik ve güvenli bir çalışma alanı sunan 1900-3 asfalt serme makinesi (finişer) ile 11 metre genişliğinde asfalt serimi yapabiliyor.