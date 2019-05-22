Malatya Büyükşehir aylık 10 milyon TL tasarruf ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Güngör caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme gezisine Başkan Gürkan'ın yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin kendi imkân ve kaynaklarını kullanarak çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Gürkan, “Güngör Caddemiz yeni yapılaşmanın devam ettiği ve yoğunluğun fazla olduğu bir bölgemiz. Bu bölgemizde bir taraftan yerleşim devam ederken diğer taraftan da inşaat çalışmaları sürüyor. Güngör Caddemizdeki vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırma noktasında ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Şu an itibariyle MASKİ Genel Müdürlüğümüz caddenin her iki aksında yaklaşık 3 km uzunluğunda altyapı isale hattı çalışması gerçekleştirmektedir. Alt yapı çalışmalarının bitirilip abone bağlantılarının tamamlanmasının ardından, üst yapı çalışmalarına başlanacak. Asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları ile buradaki çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, göreve geldikten sonra aldıkları tedbirler ile aylık yaklaşık 10 milyon lira tasarruf ettiklerini de belirterek “Daha önce kiralık olarak çalıştırılan iş makinelerinin ihaleleri iptal edilerek kendi iş makinelerimiz ve kendi personelimiz ile bu işlerin yapılması sağlandı. İnşallah kısa süre içerisinde bu nekahat dönemlerini atlatıp, hizmete elverişli bir yönetim yapısıyla seri hizmet üreten bir yapıya kavuşmuş olacağız” dedi.

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları hizmetlerle vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırma noktasında gerekli çalışmaları yaparak en iyi hizmeti üretmenin gayretinde olacaklarını da söyledi.