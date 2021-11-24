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Malatya Büyükşehir Basketbol takımı galip

Türkiye 2.

Lig Tekerli sandeyle Basketbol'da Malatya'yı temsil eden Malatya Büyükşehir Basketbol Takımı, 2. hafta karşılaşmasında kendi sahasında Amasya Gümüşhacıköyspor'u misafir etti. Malatya Büyükşehir Basketbol Takımı, 2.hafta maçını galip tamamladı.


Maçın ilk devresini Malatya Büyükşehir Belediyesi 32, Amasya Gümüşhacıköy 33 sonuçla bitti. Malatya Büyükşehir Basketbol Takımı, ikinci yarıda oynadığı güzel oyunla rakibini 70-63 yenmesini bildi


İlk hafta maçında Malatya temsilcisi Konya deplasmanında rakibine 58-57 yenilmişti.

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