Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gürkan'dan ilk mesaj

İstanbul'da düzenlenen programla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı olarak açıklanan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada “Öncelikle, milletimize hizmet etme noktasında, büyük bir sorumluluk gerektiren bu önemli görevi şahsımıza tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Gürkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yine Battalgazi Belediye Başkanlığımız sırasında milletimize yönelik hizmetlerimizde ve bugüne gelinen süreç içerisinde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Genel Merkezimiz başta olmak üzere Sayın Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, Parti yönetimimize, İl ve İlçe Kadın Kolları Teşkilatımıza, Gençlik Kolları Teşkilatımıza ve tüm teşkilat üyelerimize teşekkürlerimi ayrıca sunuyorum.”

İnsana dokunan, değer katan ve vasat bir belediyeciliğin üstüne çıkarak gönül belediyeciliğini en güzel örnekleri ile uygulayan AK Parti'nin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Gürkan, “Hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına götürürken, bizlere her anlamda feyz kaynağı olan, hangi dilden, hangi dinden, hangi ırktan ya da mezhepten olursa olsun gönüllere giren bir hizmet anlayışını bizlere nakşeden, Bizleri bu konuda her zaman teşvik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve milletimize bu yolculukta mahcup olmamak adına gecemizi gündüzümüze katarak kesintisiz hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere işaret ettiği Gönül Belediyeciliği Seferberliğini Malatya'da daha üst noktalara taşımak adına, Teşkilat mensuplarımız ile birlikte el ele vererek Mart 2019'da yapılacak seçimlerde, milletimizin teveccühüne nail olmak için canla başla çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında Malatyalılara da seslenen Gürkan, “Bugüne kadar olduğu gibi, Bundan sonra da; aynı aşkla, adaletle, güzel gününüzde de kötü gününüzde de her zaman yanınızda olacak ve sizlere hizmetkârlık yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. AK Parti Belediyeciliğinin Vizyonu doğrultusunda; Her zaman hesap verebilir, Şeffaf, Milletimizin tamamını kapsayan hizmet ağı ile Malatya'yı kuşatan Gönül Belediyeciliği anlayışıyla milletimize olan hizmet sevdamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Merhum şairimiz Yahya Kemal'in, ‘Bir iklimin manzarası, mimarisi, halkı arasında ahenk varsa, orada gözlere bir vatan tablosu gözükür' şiirindeki dizeleri gibi şehir ahengini her anlamda oluşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Her rengin içinde olduğu ‘Mutlu Bir Malatya Tablosu'nu el ele vererek birlikte yapacağız. Göreve başladığımız ilk günden bu zamana kadar bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman desteklerini sunan Malatyalı hemşehrilerime saygı ve selamlarımı sunuyorum" diye konuştu.