Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak'ı ziyaret etti

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Kuluncak Kaymakamı Okan Daştan, İlçe Belediye Başkanı Erhan Cengiz, daire başkanları, şube müdürleri; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe teşkilat başkanları da katıldı. Kuluncak'ta kurban kesilerek karşılanan Başkan Gürkan, ilk olarak merkezde kurulan Pazar yerini gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Gürkan da, gelen soruları cevapladı. Gürkan, esnaf ve vatandaşların sorunlarının çözümü için ayrı ayrı talimatlar verdi.

Gezinin ardından ilk olarak AK Parti Kuluncak İlçe Teşkilatını ziyaret eden Başkan Gürkan burada İlçe Başkanı Ahmet Boyraz ve partililerle görüştü. Başkan Gürkan daha sonra Kuluncak Kaymakamı Okan Daştan ile Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz'i makamlarında ziyaret etti. Başkan Gürkan ayrıca, MHP ve CHP İlçe Başkanlıklarını da ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Gürkan'a, Kuluncak'ın sorunlarıyla ilgili bilgiler verildi.

Ziyaretlerin ardından Başkan Gürkan, meclis üyeleri ve muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz konuştu. İlçe Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Malatyalıların büyük beğenisini ve takdirini kazandığını belirterek, “Yaşanan ekonomik krizi nasıl aşarız diye düşünürken, tüm şartlara rağmen Kuluncak'a nasıl hizmet edebiliriz onun mücadelesini verirken, bizim yanımızda hep Büyükşehir Belediyesi vardı. Bir doğal afet yaşadık. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle bu afetin izlerini kaybettirdik. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyemizle ortak hareket ederek daha güzel hizmetler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kuluncak Kaymakamı Okan Daştan ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Kuluncak'ın sorunlarını yerinde görüp çözüm yolları için herkesi bir araya toplamasının çok anlamlı bir davranış olduğunu belirterek, “Herkesi dinleyip, sorunlara çare araması, bizleri ziyaret edip sorunların giderilmesi için neler yapılabilir diyerek istişarelerde bulunması bizleri de mutlu etti. Bizim şevkimizi de artırdı. Başkanımıza herkesin huzurunda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, toplantı yapmadan önce her ilçede saha çalışması yaptırdıklarını, ilçelerin sorunlarını çözmek için bir masa etrafında birleştiklerini söyledi.

Malatya'nın bütün ilçelerinin var olan sorunlarını en aza indirmek için geceli-gündüzlü çalışma içerisinde olduklarına dikkat çeken Başkan Gürkan, “Biz buraya milletimize hizmet etmek için geliyoruz. Gelirken de dersimize iyi çalışıyoruz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu almalı. Biz bu sorumluluğu alıyoruz. Bu sorumluluğu alırken de tüm paydaşlarımızla ortak hareket ediyoruz. Bugün Kuluncak'ta verdiğimiz bu fotoğrafın da tek anlamı vardır; birlik ve beraberliğin göstergesi olması. Bizim işimiz sevgi işidir. Bu beraberlik gelecek için atılmış bir işaret fişeğidir. Bizim hizmet anlayışımız gökyüzündeki güneş ışığından ne kadar faydalanıyorsa insan, perde çekmiyorsa araya bizim hizmet anlayışımızda öyle olacak. Toplumumuza eşit ve adil hizmet edeceğiz. Hiçbir insanı ayırt etmedik, bundan sonrada etmeyeceğiz. İşimizin tek adı var: Milletimize kaliteli hizmet üretmek. Bunu da en iyi şekilde yapacağız” dedi.

İstişare toplantısının ardından Başkanı Gürkan, DAP İdaresi tarafından finanse edilen, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bin tonluk soğuk hava deposu, kayısı çekirdeği kırma eleme ve kuru kayısı tesisini gezdi.

Başkan Gürkan, Kuluncak'a bağlı Karıncalık ve Göğebakan Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt bakım-onarım çalışmalarını da yerinde inceledi.