Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 2. oturumu yapıldı

oturumunu Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirdi.

Meclis Salonu'nda gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden kısa bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kaplan-Pençe 2 harekâtı kapsamında 3 askerimiz şehit oldu. Akabinde terör örgütü elinde rehin olarak tuttuğu 13 vatandaşımız PKK'nın hain kurşunuyla şehit edilmiştir. Memleketimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Silahsız vatandaşların öldürülmesi tek kelimeyle telin edilecek canice bir harekettir. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bunu kınadığımızı ve hain kurşunla şehit olanlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temenni ediyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki bu terör musibetinden milletimiz ve insanlık kurtulsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, özellikle imar konusundaki hassasiyetini dile getirerek, parsel bazlı imar çalışmalarına karşı olduğunu ve ada bazlı imar çalışmaları yapılması gerektiğine değindi.

Gürkan'ın konuşmasının ardından meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemde yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ile bir sonraki toplantıya ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bir sonraki oturumunun ise 16 Şubat 2021 Salı günü saat 14.00'de yapılacağı kararlaştırıldı.