Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı devam ediyor

Birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak Başkanlığında yapıldı.

Toplantıda ilk olarak mazeret dilekçeleri Meclis Üyelerinin bilgilerine sunulmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis toplantısında, gündem maddeleri arasında yer alan bazı imar konuları görüşülerek karara bağlanırken bazı imar maddeleri de bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi. Meclis gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Büyükşehir Belediyesinin hiçbir ayrım yapmadan Malatya'nın her köşesine hizmet götürdüğünü belirterek, “ Malatya'mızda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibinin bütün ilçelere eşit düzeyde köy, şehir ve mezra demeden bütün hizmetleri yaptığını, ayrımcılık olmadığını bütün millet biliyor. Bizde Hekimhan Belediye Başkanı olarak en azından bu sene Hekimhan'a 300 km yol yapmıştır. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum bütün ekibine de saygılarımı sunuyorum. Ayrımcılık olmadan, hiçbir tarafta ayrım olmadan kendisine yine söylüyorum Hekimhan için değil, Malatya için biz hizmet için beraberiz, varız, biriz, kardeşiz her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımızla gurur duyuyoruz. Sağ olsun var olsun diyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısının III. Birleşiminin 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.00'de yapılmasına karar verildi.