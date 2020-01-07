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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, önemli kararlar için toplanacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, ticari plakalı araçlar ile Güneş Enerjisi Santralı (GES) kurulumu için toplantı yapacak.


2020 yılı Ocak ayı Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek. İmar maddelerinin yoğunluklu olarak görüşüleceği toplantıda, Malatyalı eski bakanlardan Metin Emiroğlu'nun isminin bir cadde veya sokağa verilmesi, 2020 yılında meclisin toplantı günlerinin ve tatil yapacağı ayın belirlenmesi, meclis üyelerine ödenecek huzur ücretinin belirlenmesi hakkındaki teklifler görüşülecek. Toplantıda ayrıca, Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 178 ada 2 nolu parselde yapımına başlanan “Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası” bina çatısına Güneş Enerjisi Santralı (GES) kurulumu için, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği, protokol gibi işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi de görüşülecek.


Toplantıda ayrıca, S, T, M, J, H ve İnönü Üniversite hattındaki ticari plakalı araçlarla ilgili 2018/742 sayılı meclis kararı ile 2018/596 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması hakkındaki Ulaşım Daire Başkanlığının teklifi de görüşülecek.

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