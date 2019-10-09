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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıda gündem ilanından sonra meclise intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçeleri okundu. Sonrasında ise gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.


Gündem maddeleri arasında yer alan Büyükşehir Belediyesine ait olan taşınmazın bir kısmının MASKİ Genel Müdürlüğüne, bir kısmının da Doğanyol ilçe belediyesine tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi görüşülerek karara bağlandı.


Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 2. Birleşimi 15 Ekim Salı günü saat 14.00'de yapılacak.

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