Malatya Büyükşehir Belediye spor Voleybol Takımı sahasında 3-1 mağlup oldu

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sahasında Sorgun Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligdeki kötü gidişatını sürdürerek, sahasında Sorgun Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ilk setini 26-24 önde kapatan konuk takım karşı ikinci sette iyi bir oyun sergileyen Malatya ekibi bu seti 25-15 önde tamamladı. Üçüncü seti 25-20 kazanan Sorgun son seti de 25-17 kazandı ve maçı 3-1 galip bitirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrası yaptığı açıklamada, son haftalardaki kötü gidişe bir türlü dur diyemediklerini, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Takım olarak maç genelinde kötü bir performans sergilediklerini kaydeden Çatar, “Sahamızda bir maçı daha kaybettik. İkinci sette toparlandık ama bunu maçın geneline yayamadık. Bu tür kayıpları azaltmamız lazım. Özellikle sahamızda kaybetmemeliyiz. Biz ligde kalan maçları en iyi şekilde oynayıp, toplayabileceğimiz en iyi puanı toplamak istiyoruz” diye konuştu.