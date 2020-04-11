İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekmeği 50 kuruşa düşürdü

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ekmeği 50 kuruşa düşürdü.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan imzasıyla yayınlanan bildiride, Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Malatya Ekmek Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ) tarafından halka verilen ekmekte 60 kuruşluk indirim yapılıp, 50 kuruş alınıyor.


Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşa MEGSAŞ ekmeğinin 50 kuruşa verileceği, sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla Pazartesi gününden itibaren MEGSAŞ ekmeğinin 1 TL 10 kuruşa fiyattan satışına devam edileceği kaydedildi.


MEGSAŞ ekmeği araç ile cadde ve sokaklara götürülüp, halka ulaştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.