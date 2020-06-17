Malatya Büyükşehir Belediyesi Mercedes Kadir'in ailesini unutmadı

Geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybeden Malatya'nın ‘Mercedes Kadir' olarak tanıdığı Fatih Kaydı'nın ailesinin yaşadığı ev Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a taziye ziyareti sırasında Mercedes Kadir'in ailesinin yaşadığı evle ilgili sorunlar aktarılmıştı. Başkan Gürkan Büyükşehir Belediyesi olarak evin ihtiyaçlarının karşılanarak gerekli tadilatlarının yapılacağını belirtmişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tadilat çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, evin dış cephesi beton sıvayla kaplanarak boya çalışmaları tamamlandı. Mevcut çatı yeniden elden geçirilerek sorunsuz bir hale getirildi. Eski ahşap pencereler kaldırılıp yenileri ile değiştirildi. Evin içinde de duvarlar beton sıva yapılarak baştan aşağı yeniden boyandı. Evin iç kapıları da yenilendi. Evin tavanında bulunan direkler ahşap plakalarla kaplanıp verniklenerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.