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Malatya Büyükşehir Belediyesi Şubat toplantısı bitti

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısı yapılan ikinci birleşimle sona erdi.


Yoğunluklu olarak imar maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında bazı imar maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan ‘Yaşlı Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi' çalışmaları kapsamında, sağlık hizmetlerine erişimi daha zor olan, yatağa bağımlı veya yaşı itibariyle yakın ilgi isteyen 90 yaş ve üstü bireylerin sağlık imkanlarından daha rahat bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolünün imzalanması ile ilgili madde görüşülerek karara bağlandı.


Yeşilay Cemiyeti'ne Kernek Külliyesinde yer tahsisi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.


Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısını, 13 Mart Çarşamba günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.

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