Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet içi eğitim semineri

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Türkiye Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 23 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında "Belediye Akademisi, Malatya İl ve İlçe Belediyeleri Eğitim ve İstişare Programı" açılış toplantısı gerçekleştirildi.

‘Belediye Akademisi Malatya İl ve İlçeler Eğitim' Programı açılış törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Cemal Noğay, Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Büyükşehir ve ilçe Belediye personelleri katıldı.

Ramada Otelde, 5 gün sürecek ve bin 800 personelin istifade edeceği eğitim programında 10 oturum düzenlenecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; burada yaptığı konuşmada,

“Kurumlarda zaman içerisinde alışkanlığın getirdiği yozlaşma, kabuğuna çekilme, iş yapmama eğilimi, yeniliklere kapanma gibi durumlar oluyor. Kurumlar ve kuruluşlarda özellikle, bu tür geriye dönük kapanmayı önlemek için hizmet içi eğitimler düzenleniyor. Hizmet içi eğitimler, bazen yurt dışında, bazen il dışında bazen de, il içinde muhtelif yerlerde yürütülüyor. Hizmet içi eğitim seminerini düzenleyen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Hizmet içi eğitimlerin amacının, kişilerin kendini yenilemesi ve güncellemesi olduğunu ifade eden Gürkan, “Eğer bir kurumda çalışıyorsanız, o kurumun kurallarına göre hareket edeceksiniz. Hizmet içi eğitimlerin amacı kişinin kendini yenilemesi ve güncellemesidir. Yaptığımız bütün işleri sorgulama ve muhasebe etmek zorundayız. Yaptığımız bir işi neden, niçin ve neye göre yaptığımızı hesaplamak zorundayız. Hizmet içi eğitimlerde; kavrama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarını öğrenmemiz gerekir. Her meslekte bu böyledir. Bunu yapmadan öğrenmeden başarılı olmamız asla mümkün değildir” dedi.

Herkesin bu hayatta bir rolü olduğunu ifade eden Gürkan, “Herkesin rolünü en güzel şekilde oynaması ve başarılı olması önemlidir. Her zaman sorgulama yapmamız gerekir. Bizler de bulunmuş olduğumuz statü neyse onun hakkını vermemiz gerekir. Sıfır formatlı bir çalışma ile bir yoğunluk içerisine gireceğiz. Vatandaş ile etkili iletişim sağlamalı ve vatandaşın bir talebi varsa önemle dikkate almalıyız.” şeklinde konuştu.

“Sizlerden ricam, bulunduğunuz yerde aidiyet ve sorumluluk bilinci içerisinde olmanız ve buna göre hareket etmenizdir. Bugünden itibaren, eğitim formasyonu noktasında herkes gerekli olan çalışmaları yapacaklar. Hizmet içi eğitim faaliyetlerini hem daire başkanları hem de şube müdürleri çalıştığı kişilere bildirmeleri gerekir. Peygamber Efendimiz, ‘Din nasihattır' diyor. Sizlerde personele sürekli nasihat ve tavsiyelerde bulunacaksınız.” diyen Başkan Gürkan son olarak, “Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için, bu hizmet ordusunu geleceğe hazırlamak zorundayız. Yaptığımız işlerde her zaman disiplin olacak. 112 Acil ve 155 Emniyet çağrı merkezleri nasıl hizmet veriyorsa bizler de Büyükşehir olarak öyle hizmet vereceğiz. İşlerimizi doğru bir şekilde yapacağız. Biz bir aileyiz. Bu ailenin fertlerinin birbirine kenetlenmesi gerekir. Birbirimizin dertleri ile dertlenelim. İyi niyetli olalım.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

5 gün sürecek olan Hizmet İçi Eğitim Programında uzmanlar tarafından gruplar halinde ayrı ayrı konularda oturumlar düzenlenecek.

Hizmet içi eğitim programının ilk gününde Doç. Dr. Gülsüm Gülnaz Gültekin, Etkili İletişim ve Motivasyon konusunda, Tahir Tekin ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hakkında bilgiler aktardı.

24 Eylül Salı günü, Yüksek Şehir Plancısı Ayşe Ünal, 3194 Sayılı İmar Kanunu hakkında, Yüksel Koçak ise Taşınır Mal Yönetmeliği hakkında bilgiler verecek.

25 Eylül Çarşamba günü, Prof. Dr. Niyazi Çiçek Resmi Yazışma Kuralları hakkında bilgi aktaracak, Halil Memiş ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında bilgiler verecek.

26 Eylül Perşembe günü, İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında Lütfi Alpsoy, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmesi ile ilgili de Nihat Yıldız, bilgiler aktaracak.

27 Eylül Cuma günü 4857 Sayılı İş Kanunu hakkında Akın Şimşek, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hakkında ise H. İbrahim Azak katılımcılara bilgiler sunacaklar.