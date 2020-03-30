İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya Büyükşehir Belediyesinden basına koruyucu malzemeler

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından basın mensuplarına virüse karşı koruyucu giyecek ve maske eldiven verildi.


Büyükşehir Belediyesinde basın mensuplarına korana virüs den korunmak için kıyafet, maske, eldiven ve kolonyalı mendil verildi. Basın mensupları virüse karşı önlem almalar konusunda uyarıldı.


Basın mensuplarına verilen korona virüs önleyici malzemelerle ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “ Dünya'yı tehdit eden ve güzel ülkemiz Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen, korona Virüsü tehdidine karşın sahada çalışmak zorunda kalan gazetecilerimizin Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak daima yanındayız. Milletimize en doğru bilgiyi aktaran gazeteci dostlarımızın bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için ve daha sağlıklı şartlarda çalışması için Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kıymetli gazetecilerimize koruyucular dağıttık” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.