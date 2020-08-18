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Malatya Büyükşehir Belediyesin'den sahtekarlık açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi, personellerinin isimlerini kullanılarak yardım talebinde bulunulduğunu ifade ederek, vatandaşların böyle bir durum karşısında durumu kolluk kuvvetlerine bildirilmesini istendi.


Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde Malatya Büyükşehir Belediye personellerimizin isimleri kullanılarak yardım talebinde bulunulduğuna dair duyumlar almaktayız.


Ülkemizin ve ilimizin deprem felaketi, arkasından pandemi nedeniyle zor günler geçirdiği bu günlerde asılsız taleplere itibar edilmemesi, yardım talebinde bulunanlar hakkında kolluk kuvvetlerine anında bilgi verilmesi hususu kamuoyuna duyurulur” denildi.

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