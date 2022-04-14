Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bahar ve yaz temizliği başladı

Bahar ve yaz ayları temizliği çerçevesinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından sezon başlaması dolayısıyla bir program düzenlendi. Programa Başkan Gürkan'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İl Müftüsü Veysel Işıldar ve daire başkanları katıldı.

Daha temiz, modern ve çağdaş bir ortamda Malatyalıların yaşaması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, ana caddeler başta olmak üzere, trafik levhaları, otobüs durakları, kent mobilyaları ve kaldırımlarda gece gündüz basınçlı yıkama araçları ve personellerle birlikte bahar ve yaz dönemi temizlik çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, “ Kış ayının bitmesiyle birlikte ana caddelerimizde oluşan mil, çamur, tozlanma, trafik levhaları ve park mobilyalarının tozlanmasından dolayı caddelerimizde sıkıntılar mevcut. Baharın gelmesiyle birlikte havaların ısınmasıyla tozlanmanın önüne geçebilmemiz için ana caddelerimizi yıkama çalışmalarına başladık” dedi.

“Yapılan çalışma iyilik kapısıdır”

İl Müftüsü Veysel Işıldar da yapılan hizmetin hayırlı olması temennisinde bulundu. Işıldar, “Yapılan hizmette birinin ayağının kaymamasına sebep olunduysa, kaza geçirmemesine bile sebep olunduysa bu iyiliktir. İyilikte yarışmak lazım. Yapılan çalışma iyilik kapısıdır. Başkanımıza yaptığı hizmetten dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ Temiz şehir olmanın haklı gururunu yaşıyoruz”

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, “ Malatya Büyükşehir Belediyemizin bir faaliyetine daha şahitlik ediyoruz. Haklı gururunu yaşadığımız temiz şehrimiz Malatya'nın bu unvanını koruyabilmesi, sürdürebilmesi için caddelerimizin gerek çevre düzenlemesi, gerek temizliği konusunda sezon başı çalışmasının başlangıcındayız. Bu çalışmada emeği geçen arkadaşlarımıza başarılar, kolaylıklar diliyorum. Kazasız belasız inşallah bu sezonda Malatya'mızı hak ettiği, yeşil, temiz, düzenli Malatya unvanına kavuşturacaklardır” açıklamalarında bulundu.

“ Şehrimizin temiz olması temel esastır”

Temiz ve yeşil olan huzur şehri Malatya'da hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Temizlik imandandır. İmanımızın gereği olarak hem kendimizin iç hem de dış temizliğinin yanında çevremizin ve şehrimizin temiz olması temel esastır. Bu anlamda Çevre Kontrol ve Koruma Daire Başkanlığımızın yaz sezonunun başlamasıyla birlikte havaların ısınmasıyla oluşacak kuruluk ve ondan dolayı tozların önüne geçilmesi noktasında şehrin hem sulanması, hem de yıkanma çalışmalarını yapıyor. Şehir mobilyalarının temizlenmesi, yıkanması, şehir duraklarının temizlenmesi ve yıkanması ayrıca özellikle lokanta vb. yerlerdeki atıkların şehir kaldırımlarında oluşturduğu yağ tortularının deterjanlı sularla yıkanarak şehrimizin temiz, yaşanabilir, çağdaş, modern anlamda bir şehir hüviyetini devam ettirmesi anlamında arkadaşlarımız çalışmalara başladı. Bu başlangıçla beraber zaten tertemiz ve yeşil olan huzur şehri Malatya'nın, Dar'ül Rifat olan seçkin insanların yaşadığı şehrimize seçkin hizmetlerin verilmesine devam edeceğiz. Hizmetleri sunan daire başkanlığımıza ve personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.