Malatya Büyükşehir Belediyespor, Tokat Temsilcisine mağlup oldu

Lig Erkekler B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Tokat Niksar Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk seti kazanan Malatya Büyükşehir Belediyespor, diğer setlerde üstünlüğünü koruyamadı. Malatya Büyükşehir Belediyespor müsabakanın birinci setini 25-16 kazandığı maçta, müsabakanın ikinci setini 25-21, üçüncü seti 25-16 ve dördüncü seti de 25-19'luk skor ile önde tamamlayan Tokat Niksar Belediyespor'a 1-3 yenildi.