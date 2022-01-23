İhlas Haber Ajansı

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Malatya Büyükşehir mezarlıklar müdürlüğünün zorlu kar mesaisi

Malatya’da hayatını kaybeden Ahmet Asaf Sakin isimli çocuğun cenazesi karlı yollar aşılarak Niğde’ye nakli sağlandı.

Malatya'da hayatını kaybeden Ahmet Asaf Sakin isimli çocuğun cenazesi karlı yollar aşılarak Niğde'ye nakli sağlandı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede bütün birimleriyle birlikte çalışmalarına etkin bir şekilde devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu şartlarda il dışına cenaze nakil hizmetlerini de aksatmadan yapıyor.


Kar yağışının vatandaşların hayatını olumsuz etkilememesi için aralıksız çalışan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Ahmet Asaf Sakin'in cenazesini Niğde'ye naklini sağladı. Ekipler, Sakin'in cenazesini Niğde'de ailesine teslim etti.

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