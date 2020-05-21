İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanlığına Aktaş atandı

Malatya Büyükşehir Bealediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına Mehmet Aktaş atandı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından, kurumsal oluşum çalışmaları kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığına ilk defa atama yapıldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunu olan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında memuriyete başlayıp, daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumunda Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak görev yapmış olan Mehmet Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın atama kararı ile Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına Müfettiş olarak atandı. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığının ihdas edilmesinin ardından, Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği de ilgili bakanlığın onayı alındıktan sonra yayınlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmeliğin amacının, belediye teşkilatına bağlı birimlerin; her türlü faaliyet ve işlemleri ile personele ait konuların ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun hareket etmesini sağlamak olduğu kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.