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Malatya Büyükşehir Voleybol, ilk yarıyı 6.sırada tamamladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 1.

Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor ilk yarıyı 18 puanla 6'ncı sırada tamamladı.


Ligde iddiasını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında 24 Ocak Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.


Cizre Belediyespor'un ilk yarıyı lider tamamladığı Ligi B Grubu'nda ilk yarıyı 18 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor.


TVF Erkekler Voleybol 1.Ligi B Grubu'nda ikinci devre 24 Ocak'ta oynanacak olan müsabakalarla başlayacak.

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