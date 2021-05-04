Malatya Büyükşehir zabıta trafikten 36 bin denetim

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik ekipleri, son bir yıl içerisinde 36 bin trafik denetimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Malatya'da trafik sıkışıklığının yaşanmaması için sorumluluk alanı içerisinde bulunan caddelerde denetimlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri ana caddeler üzerinde park yasağı olan alanlar ile özellikle engelli vatandaşların park alanlarının olduğu yerlerde gerekli tedbir ve önlemleri alarak olası trafik problemlerinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde araç sürücülerinin mağduriyet yaşamaması için kurallara uymaları istenirken, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyenler hakkında ise gerekli yasal işlemler yapılıyor.

“Vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı”

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Müdürü Kemal Kargı, “Zabıta Daire Başkanlığımıza bağlı trafik ekipleri olarak ana arterlerde ve yetkili mücavir alanlarda denetimlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. 7/24 esasıyla trafik denetimlerinde trambüs güzergâhı, yayaların kaldırım alanlarında yapılan araç parkı ve engelli vatandaşların geçiş alanları üzerine çalışma gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımız trafik ve park kurallarına uyum sağladıkları takdirde hem kendilerinin hem de bizlerin işlerini kolaylaştırmış olacaklardır. Bu konuda Zabıta Trafik ekipleri olarak tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Zabıta Müdürü Kargı, ayrıca son bir yıl içerisinde 36 bin trafik denetimi gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.