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Malatya Büyükşehir'de gözler Yeşilkentspor maçına çevrildi

Türkiye Erkekler Voleybol 1.

Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Diyarbakır ekibi Asur Gençlik'i 3-0 mağlup etmenin sevincini yaşıyor. Malatya Büyükşehir'de gözler Yeşilkentspor maçına çevrildi.


Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı aldığı galibiyet sonrasında ligde puanını 23'e çıkardı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımı, 1. Lig B Grubu'nun 13. hafta karşılaşmasında sahasında Asur Gençlik takımı ile karşılaştı. Malatya Merkez Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan turuncu yeşilliler, salondan 3-0 galip ayrılmanın sevincini yaşıyor.


Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı 14. haftada deplasmanda 7 Şubat Pazar günü saat: 13.00'de Hatay takımlarında Yurt Grup Erzin Yeşilkentspor takımına konuk olacak.



"Kazanma alışkanlığımızı sürdürüyoruz”


Asur Gençlik karşısında alınan galibiyet sonrasında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, "Asur Gençlik maçında aldığımız galibiyetten dolayı sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Bizim açımızdan güzel bir karşılaşma oldu. Sporcularımız etkili oyunlarının sonucunda sahadan set vermeden 3-0'lık galibiyet ayrıldı. Hedefimize maç maç gitmeye devam ediyoruz. Sezon sonunda inşallah mutlu sona, hedeflediğimiz Efeler Ligi'ne çıkacağız. Ligin ikinci yarısının ilk yarıya göre daha zor geçeceğini biliyoruz. Bu anlamda her maça konsantremiz yüksek bir şekilde hazırlanıyoruz. Sporcularımızda ellerinden gelenin fazlasını maçlarda yapıyorlar. Malatya'mızı en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Deplasmanda oynayacağımız maçımızı da kazanarak kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

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