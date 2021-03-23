Malatya Büyükşehir'de masa tenisi turnuvası başladı

5 gün sürecek olan turnuvaya 61 sporcu katılacak.

Kadın, Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Sanat Sokağı içerisinde yer alan Gençlik Merkezinde düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası başladı. Gençlik Merkezi bünyesinde 16-26 yaş aralığında merkezdeki hizmetlerden yararlananlar arasında gerçekleştirilen turnuvaya 61 yarışmacı katılım sağlıyor. 5 gün sürecek olan turnuvanın finali 31 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Gençlere yönelik eğitim, kültür ve sosyal alanda hizmetini sürdüren Gençlik Merkezi çalışmaları hakkında ve masa tenisi turnuvası hakkında açıklamalarda bulunan Kadın, Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım, “Kadın, Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Gençlik Merkezimizde gençlerimize yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanında hizmet veriyoruz. 16 ve 26 yaş aralığındaki gençlerimize her alanda farkındalık eğitimleri veriyoruz. Sosyal ve kültürel alanda da faaliyetler yürütüyoruz. Gençlik Merkezi çalışmalarımız kapsamında pandemi kurallarına uygun olarak gençlerimiz için masa tenisi turnuvasını başlattık. Yaptığımız turnuvaya 61 sporcu genç kardeşlerimiz katılım sağladı. Beş gün sürecek olan masa tenisi turnuvamıza katılım sağlayan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.