Malatya Büyükşehir'den büyüklere vefa

Konakta, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet sunuluyor.

Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla ileri yaştaki vatandaşların uzunca bir süredir misafir olamadığı Vefa Konağı, kısıtlamaların kalkmasının ardından yeniden kapılarını açtı.

65 yaş üstü vatandaşların uğrak yeri olan Vefa Konağı, Malatya'nın emektarlarını ağırlamaya devam ediyor.

Vefa Konağı, nezih ortamıyla ziyaretçilerinin rahat etmesini sağlıyor. Salgın dolayısıyla başlayan yeni süreçte, gerekli tedbirler alınarak şehrin büyüklerinin sosyal ortam ihtiyaçları gideriliyor.

Vefa Konağı ziyaretçileri, çaylarını içip sohbet ederek keyifli vakit geçiriyorlar. Verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren ziyaretçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.