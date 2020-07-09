Malatya Büyükşehir'den Doğanşehir'e çıkarma

Başkan Gürkan ve beraberindekiler, Doğanşehir'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundular.

Doğanşehir'de ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaret edildi. Ziyarette konuşan İlçe başkanı Murat Kavuncuoğlu, yakın zamanda vefat eden AK Partili Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü andı. AK Parti iktidarında Doğanşehir'de çok büyük hizmetler yapıldığını belirten Kavuncuoğlu, “Bu hizmetlerde Vahap Küçük başkanımızın çok büyük emekleri ve eserleri var. Büyükşehir Belediyemizin de bu eserlere çok büyük katkıları var. Çalışmalarımız devam etmektedir. İnanıyorum ki Büyükşehir'imizin desteğiyle 1 yıl içerisinde yollarla ilgili de bir sorunumuz kalmayacak” dedi.

Ziyarette hazır bulunan ve Doğanşehir Belediye Meclisinde yapılan oylamayla Başkanlığa seçilen Durali Zelyurt da, “Vahap Başkanımı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Onun varlığı bizim için çok önemliydi. Vefat etmesi sebebiyle bu görevi almak benim için oldukça büyük bir onur. Bunun yanı sıra oldukça sorumluluğu çok yüksek. Büyükşehir Belediye Başkanımız daima bizlerin yanında. İlçemizde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. İl Başkanımız da daima bizleri destekliyor. Herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Gönül yapmaya devam edeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir'de Vahap Küçük'ün vefatı dolayısıyla hüzün yaşadıklarını belirterek, “Doğanşehir için bir baba hüviyetinde olan ve ülkemiz için de hayır abidesi olan bir insanı yitirdik. Vahap Küçük'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Geride kalanlara Allah'tan sabır ihsan etmesini niyaz ediyorum. Bütün Doğanşehir halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Seçim konuşmamda da ifade etmiştim; her ilçeye bir Vahap Küçük olsa keşke diye. Hakikaten insanlar gittiği zaman onun kıymeti daha çok anlam kazanıyor. Çünkü bakıyorsunuz; Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu, sağlık merkezi, yurdu; yollar, çevre düzenlemeleri, öğrencilere verdiği burslar gibi hayır ve eserler kalmış geride” dedi.

Başkan Gürkan, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:“ Doğanşehir'de Vahap Küçük Başkanımızın vefatının ardından Durali Zelyurt Bey Belediye Başkanı seçildikten sonra ‘Biz tebrik değil taziye kabul ediyoruz' diye güzel bir açıklama yapmıştı. Gerçekten bu açıklamadan memnun olmuştum. Zira şan şöhret ihtişam yarışı içerisinde değiliz; biz memlekete hizmet etme çabası içerisindeyiz. Bugün nöbet, Durali beye verilmiş. Bu nöbeti, sorumluluk içerisinde; memleketimizde birlik beraberlik dayanışma içerisinde hizmeti getirerek, adalet çerçevesinde sürdürecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Gönül Belediyeciliği' diyor. Yunus Emre'nin de vurguladığı anlayışıyla hep birlikte gönül yapmaya devam edeceğiz.”

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da merhum Başkan Vahap Küçük'ü rahmetle andığını belirterek hayatın devam ettiğini ve insanların ihtiyaç ve beklentilerinin olduğunu kaydetti. Koca, “Bize düşen bu ihtiyaçların beklentilerin peyder pey karşılanması yerine getirilmesidir. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. Vahap Başkanımızın hatırasına saygı, Doğanşehirli hemşehrilerimizin de hizmetten mahrum kalmamasına dikkat gösterilerek çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunun bariz örneği de bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Vahap Küçük Meydan Parkı'dır. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ve yerelde de bu bayrağı devralan Durali Başkanımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediyesi ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindekiler daha sonra Doğanşehir Belediyesi'ne geçti. Ziyaretlerinden dolayı Başkan Gürkan ve beraberindekilere teşekkür eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Büyükşehir Belediyemiz Doğanşehir'de ciddi yatırımlar yapmaktadır. Yol çalışmaları, MASKİ'nin yatırımları, Park Bahçelerin icraatları var. Büyükşehir Belediye Başkanımız daha önce bizlere Doğanşehir'in yanında olacaklarını söylemişlerdi. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Doğanşehir'de bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Vahap Küçük'ü tekrar rahmetle andığını belirterek taziyelerini iletti. Başkan Gürkan, şöyle konuştu:

“Doğanşehir, Malatya'nın en büyük ilçelerinden biridir. Doğanşehir, sosyal doku, demografik yapı itibariyle de ticari olsun eğitim anlamında olsun parametreleri farklı olan ilçelerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla bu ilçede hizmet etmek zor ama çok zevklidir; çok sorumluluk ister ama ecri çok büyüktür. İnanıyorum ki Doğanşehir Belediye Başkanlığına seçilen Durali Bey de bu görevin idrakinde olan, Doğanşehir'de birlik beraberliği esas alacak, herkesi kucaklayacak; Cumhurbaşkanımızın ifadesinde yer bulan gönül belediyeciliğini burada ihdas ederek, herkesin gönlünü kazanma noktasında bir belediyecilik anlayışını adil ve adaletli bir şekilde Doğanşehirli hemşehrilerimize sunacağından güvencem tamdır. Doğanşehir'de ve Malatya'nın bütün ilçelerinde önümüzdeki yıl itibariyle susuz, yolsuz, asfaltsız hiçbir yerleşim birimimiz kalmayacak. Malatya genelinde verdiğimiz bu taahhüdün yüzde 70-80'inin bu yıl tamamlanacağını düşünüyorum. Şu anda bize gelen veriler bunu gösteriyor. Doğanşehir halkımız müsterih olsun. Her türlü hizmetimiz insan onuruna yakışır bir şekilde ve adil bir şekilde, Cumhurbaşkanımızın ifadesinde yer bulan gönül belediyeciliği temeli esasında yapılacaktır. Durali beye tekrardan başarılar diliyorum. Partimizle, Büyükşehir Belediyemizle, ilçe teşkilatımızla, meclis üyelerimizle yanında olduğumuzu belirtiyorum. Bu birlik ve beraberlikle yolumuz açık önümüz aydınlıktır diyorum.”

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'u tebrik etti. Başkan Gürkan, beraberindekiler daha sonra Doğanşehir'de esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla görüşen Başkan Gürkan, esnaflara hayırlı işler diledi.