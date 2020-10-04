İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya Büyükşehir'den hafriyatlara sıkı takip

Malatya Büyükşehir Belediyesi hafriyat toprakları ve inşaat yıkıntı atıklarının hafriyat döküm sahası dışında herhangi bir noktaya dökülmemesi için Zabıta ekipleri çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.


Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, hafriyat atıklarının gelişigüzel alanlara dökülmemesi, çevreyi kirletmemesi için ekiplerinin 7/24 esasına göre çalıştığını belirtti. Hanbay, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hafriyat toprakları ile inşaat yıkıntı atıklarının hafriyat döküm sahasına dökülmesi için denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz.


Yapılan çalışmalarla ilgili olarak kazı veya inşaat yıkımı yapacak olan firmaların çalışmaları yapacakları alanların bulunduğu ilçe belediyelerinden alacakları izin belgelerinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından almış oldukları hafriyat izin belgesinin ardından çalışmalarına başlayabilmekteler.


Zabıta ekiplerimiz denetim çalışmaları sırasında hafriyat kamyonlarından kabul, izin ve döküm belgelerinin olup olmadığını denetlemekteler. Belgeleri eksik veya olmayan hafriyat kamyonları hakkında ise ekiplerimiz hafriyat yönetmeliğini uygulayarak gerekli yaptırımları uygulamaktadır” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.