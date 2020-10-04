Malatya Büyükşehir'den hafriyatlara sıkı takip

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, hafriyat atıklarının gelişigüzel alanlara dökülmemesi, çevreyi kirletmemesi için ekiplerinin 7/24 esasına göre çalıştığını belirtti. Hanbay, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hafriyat toprakları ile inşaat yıkıntı atıklarının hafriyat döküm sahasına dökülmesi için denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak kazı veya inşaat yıkımı yapacak olan firmaların çalışmaları yapacakları alanların bulunduğu ilçe belediyelerinden alacakları izin belgelerinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından almış oldukları hafriyat izin belgesinin ardından çalışmalarına başlayabilmekteler.

Zabıta ekiplerimiz denetim çalışmaları sırasında hafriyat kamyonlarından kabul, izin ve döküm belgelerinin olup olmadığını denetlemekteler. Belgeleri eksik veya olmayan hafriyat kamyonları hakkında ise ekiplerimiz hafriyat yönetmeliğini uygulayarak gerekli yaptırımları uygulamaktadır” şeklinde konuştu.