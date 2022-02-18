Malatya Büyükşehir'den hizmet içi eğitimi

2022 yılı eğitim planlaması kapsamında sürdürülen hizmet içi eğitimlerde “Hak ediş, Metraj ve Kesin Hesap Uygulamaları” konulu hizmet içi eğitim seminerine ilgili personeller katılım gösterdi.

Düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri hakkında açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı İsmail Nacar, “Belediyemizde görev yapan her kademedeki personellerin görevleri ile alakalı, belediye hizmetleri ile alakalı, yapacakları iş ve işlemlerde kendilerini sürekli yenilemelerini ve geliştirmeleri amacıyla sürekli eğitimler düzenlemekteyiz. 2022 yılı içerisinde de tüm belediye çalışanlarımıza 27 konu başlığı altında eğitimler vereceğiz. Bunun ilki olan “Hak ediş, Metraj ve Kesin Hesap Uygulamaları” belediyedeki teknik kadrodaki çalışan personellerimize eğitim vermeye başladık. Bu eğitim ve diğer iş ve işlemlerde bize her zaman destek olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Eğitimimizin çalışanlarımıza ve belediyemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.