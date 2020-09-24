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Malatya Büyükşehirden işaret dili eğitimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerle daha kolay iletişim kurulabilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik olarak işaret dili eğitimi gerçekleştiriliyor.


Toplam 120 saat sürecek olan işaret dili eğitimini Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı bünyesinde usta eğitimci Ahmet Emre İnan veriyor.


Personel, işaret dili alfabesi ve rakamları öğrenecek


İnan, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak işaret dilinde özellikle vurgulamak istediğimiz personellerimizin işitme engelli vatandaşlarımızın taleplerini karşılarken iyi bir hizmet vermek için bazı temel kavramları bu derslerimizde teknik ve teorik olarak anlatacağız” dedi.


İşaret Dili Eğitimi gören Büyükşehir Belediye Personellerine kurs sonunda katılım belgesi verilecek.

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