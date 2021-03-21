Malatya Büyükşehir'den kimsesiz ve yaşlılara temizlik hizmeti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan ‘Evde Temizlik Hizmeti' kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın YADES programı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ihtiyaç sahibi günlük işlerini yapmakta zorlanan 65 yaş üzeri yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine belirli aralıklarla gidilerek evde temizlik hizmeti veriyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sorumlusu Nalan Öztürk konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Özellikle yaşlı vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmek, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Pandemi süreciyle birlikte ara verdiğimiz evde temizlik hizmetini bugün itibariyle yeniden başlatıyoruz. YADES projesi kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç ailelerimiz tespit edilerek bütün ihtiyaçları müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır. Çalışmalarımızın ‘Yaşlılara Saygı Haftasına' denk gelmesi bizleri mutlu etmiştir. Bu vesileyle tüm yaşlılarımızın Yaşlılara Saygı Haftasını kutluyorum” dedi.