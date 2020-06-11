Malatya Büyükşehir'den LGS ve YKS için örnek soru çözümleri

Çalışma kapsamında, Liseye Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) için örnek soru çözümleri ile rehberlik sunumları yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen uzaktan eğitim çalışması devam ediyor.

Yapılan çalışmayla, Büyükşehir Belediyesi Semt konakları ve eğitim merkezlerinde ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen etüt ve rehberlik faaliyetleri ile üniversite hazırlık kursu internet ortamında sürdürülüyor.

Kurs hocalarının anlatımıyla hazırlanan videolarda, sınavların yaklaşması sebebiyle örnek soru çözümleri yapılıyor. Salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim yapılamaması sebebiyle öğrencilerde oluşabilecek sınav kaygısını azaltmaya yönelik rehberlik sunumları da gerçekleştiriliyor.

Videolar, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) Youtube kanalında paylaşılıyor.