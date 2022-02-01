Malatya Büyükşehir'den öğrencilere eğitim etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Semt Konaklarında ortaokul düzeyinde eğitim gören kız öğrencilere yönelik olarak Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) konularının işlendiği ‘Bizim Çocuklar' etkinliğinin açılışı Sanat Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Funda Okuşluk koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan eğitim programı açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Fen, Mühendislik Teknoloji ve Matematik gibi bilimlerin bir disiplin altında toplanıp daha meydana getirici düşünme, üretici düşünme mantığı içerisinde STEM sistemi isimli bir sistem oluşturuldu. Bütün bilim dallarının birbiriyle ilişkisi ve irintisi vardır. Böyle bir disiplin ağının oluşturulması noktasında Doç. Dr. Funda hocamızın bu konuda eğitim ve öğretim görmede ekonomik zorluk çeken evlatlarımız için bir programın icra edilmesi bizleri mutlu etmiştir. Gerçekleştirilen bu program çerçevesinde 50 kız öğrencimiz bu programdan faydalanarak inşallah zihin kapasiteleri, korelasyonları ve üretici zekâlarının artacağına inanıyorum. Beş gün devam edecek olan eğitim programı 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Uygulanacak olan eğitim formasyonuna bütün öğrencilerimizin canı gönülden katılmalarını temenni ediyorum. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Ülkemizin istikbali sizlere bağlıdır. Sizler bu sıralarda ne kadar güzel yetişirseniz geleceğimiz o kadar güven altında olur. Sizlerin bu anlamda geleceğe ve geleceğin ihtiyaç duyacağı teknolojik bilgilerle yetişmenizi sağlayacak olan öğretmenlerinize, hocalarınıza gerekli ihtimamı gerekli titizliği gösterin ve onlardan en maksimum neler öğrenebilirimin gayreti ve çabası içerisinde olun. Bu programın başta siz değerli öğrencilerimize öğretmenlerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu programımızda bizimle paydaş olan üniversitemize, programda aktif görev alan hocamıza ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Doç. Dr. Funda Okuşluk, gerçekleştirilen programın çok anlamlı olduğunu belirterek, böyle bir program gerçekleştirdikleri için Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Doç. Dr. Okuşluk konuşmasının devamında, gerçekleştirilen eğitim programı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Söz konusu STEM Eğitimi Programının 5 gün boyunca Melekbaba Semt Konağında 09.00 - 17.00 saatleri arasında devam edeceği bildirildi.