İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya Büyükşehir'den ulaşım koordinasyon toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı toplantısı, paydaş kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay'ın Başkanlık ettiği toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.


Malatya'daki trafik sorunlarının çözümü kapsamında, kavşak düzenlemeleri, durak düzenlemeleri ile gündem maddeleri yer alan J-D-T-S plaka talepleri gibi konular da görüşülerek karara bağlandı. UKOME toplantısında alınan kararlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın onayından sonra yürürlüğe girecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.