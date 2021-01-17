İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya Büyükşehir'in kar mesaisi devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi kar mesaisi kesintisiz bir şekilde devam ediyor.


800 personel ve 400 araçla kar mesaisine devam eden Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan Yeşilyurt Porga grup yolu üzerinde bulunan yukarı Kozluk ve Bürücek yolu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Ayrıca, Hekimhan Işıklı, Kozdere, Uğurlu, Doganyol Gevheruşağı, Yeşilköy mahalleleri ile Doğanşehir Hudut, Kalecik, Bahçeciler grup yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.