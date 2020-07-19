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Malatya civarında kavurucu sıcak uyarısı

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya ve civarındaki illerde, Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği uyarısı yapılıp, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.


Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerine ait hava tahmin raporuna göre kavurucu sıcaklar etkili olacak. 21 Temmuz saat 18.00'e kadar hava tahmin değerlendirmesinde, 19 Temmuz Pazar günü bölgede Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşerek bölge genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Oluşması muhtemel riskler Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem arz ettiği kaydedildi.

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