Malatya da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

Düzenlene programa Vali Aydın Baruş ile eşi Nagihan Baruş, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Engelli Dernek Başkanları, engelliler ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut gerçekleştirdi. Bulut konuşmasında, “Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Kurum olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde bireylerin ortak sorumluluk yüklenmeleri oldukça önemlidir. Bu sorumluluk engelli bireylerin sorunlarının çözümü ve sosyalleşmelerinin arttırılması açısından vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığının arttırılması ile başarıya ulaşacaktır” ifadelerine yer verdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Hayatın önüne çıkardığı bütün engelleri aşan engelsiz kardeşlerim, siz gerçekten herkese örnek gösterilecek bir azim ve sabırla hayata tutunan insanlarsınız. Bu yaşama sevincini gözlerinizde görmek istiyoruz, gülümsemenizi görmek istiyoruz. Bundan çok mutlu oluyoruz. Çünkü bir toplumun gelişmiş olması ve modern bir toplum olması engelliler önündeki engelleri ne kadar kaldırdığı ile çok ilgilidir. Sizlere ne kadar iyi bir yaşam sunabiliyorsak ve normal, sağlıklı insanların ulaşabildiği imkânları sizlere sağlayabiliyorsak o zaman görevimizi yapmışız demektir. Özellikle hükumetimiz tarafından üzerinde durulan engelli hakları konusunda son yıllarda çok ilerlemeler sağladık. Ama her şeyi tas tamam yaptık diyemeyiz. Hala caddelerimizde, sokaklarımızda, kamu kurumlarımızda engellilerin önüne engel oluşturan hususlar var, onları da en kısa zamanda kaldırmaya çalışıyoruz ve sizlerin de sağlıklı insanlar gibi güzel bir yaşama, yakınlarınızla, dostlarınızla, arkadaşlarınızla birlikte olabilmeniz, istediğiniz kamu kurumlarında en ufak bir mani ile karşılaşmadan ulaşabilmenizi çok önemsiyoruz. Biz sizleri buradaki davranışlarınızla örnek alıyoruz. Sizin başarılarınızı, engelli kardeşlerimizin başarılarını örnek alıyoruz. Çünkü hakikaten bugün dünya çapında başarı sağlayan sporcularımız var, sanatçılarımız var. Bu kardeşlerimiz, engelli olmalarını önemsemeden ve kendilerine sağlanan olanakları en iyi şekilde kullanarak bizlere örnek oldular. Bu neden dünya engelliler gününde sizlerin adına, bütün engelli kardeşlerimizin azimlerinden, başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Programa katılan konuklar engellilerle yakından ilgilenerek sohbet ederken, program engellilerin solistliğini yaptığı mini bir konser ile son buldu.