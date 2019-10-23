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Malatya - Elazığ yolunda sis engeli

Malatya’da etkili olan yoğun sis nedeniyle Malatya-Elazığ yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Malatya'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Malatya-Elazığ yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.


Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Malatya - Elazığ karayolunda görüş mesafesini düşürdü. Sis farlarını açarak ilerlemeye çalışan sürücüler, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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