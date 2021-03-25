İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya-Elbistan yolunda kaza: 4 yaralı

Malatya-Elbistan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elbistan karayolunda, Darende ilçesi Darıca mevkiinde Ömer Polat yönetimindeki 71 AAN 973 plakalı Toyota marka otomobil ile Ahmet Ulaş idaresindeki 44 BZ 956 plakalı Fiat marka panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Kar yağışının da olduğu bölgede yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile yolcular Mehmet ve Gamze Gül Polat hafif yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 ambulansları ile hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.