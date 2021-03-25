Malatya-Elbistan yolunda kaza: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elbistan karayolunda, Darende ilçesi Darıca mevkiinde Ömer Polat yönetimindeki 71 AAN 973 plakalı Toyota marka otomobil ile Ahmet Ulaş idaresindeki 44 BZ 956 plakalı Fiat marka panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Kar yağışının da olduğu bölgede yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile yolcular Mehmet ve Gamze Gül Polat hafif yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 ambulansları ile hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.