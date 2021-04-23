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Malatya Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan konvoyu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya’da coşkulu konvoyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya'da coşkulu konvoyla kutlandı.


Korona virüs salgını nedeniyle 56 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy düzenlendi. Malatya Emniyet Müdürlüğü bahçesinde başlayan konvoy Malatya Caddelerinde Araç konvoylarıyla gezdi. Vatandaşlar ise evlerinin balkonlara çıkarak alkışla destek verdi.

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