Malatya emniyetinden şehit yakınları ve gazilere vefa yemeği

Malatya'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gazilere vefa yemeği verildi.

Polis evinde düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Emniyet Teşkilatının, kurulduğu 1845 yılından bu yana, sürekli değişen ve gelişen, çağın gereklerine uygun olarak, hızlı bir şekilde kendini yenileyip geliştiren ve en güçlü polis teşkilatlarından birisi haline geldiğini ifade etti.

Urhal, “Devletimizin temel unsurlarından biri olan Emniyet Teşkilatımız, kuruluşundan bugüne kadar, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin temini, hukukun tesisi ve insan haklının korunmasına dair görevlerini, her türlü şartta, büyük bir fedakarlı0k ve özveriyle yerine getirmektedir. Teşkilatımızın daha ileriye gitmesi için teşkilat mensuplarımızın ellerinden gelen gayretleri göstereceğine ve Türk Polisi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin huzur ve güvenin etkin ve kalıcı hale getirilmesi, çağdaş, teknik ve teknolojik imkanların suçla mücadelede halkımızdan aldığı destekle daha nice başarılara vesile olacağına inancımı da ifade etmek isterim” diye konuştu.

Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Garnizon Komutanı Hançeri Sayat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Karabulut, teşkilat mensupları ve eşleri katıldı.