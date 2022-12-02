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Malatya Emniyetini yasa boğan ölüm

Malatya’nın Darende ilçesinde görevli komiser yardımcı Ramazan Tülek geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde görevli komiser yardımcı Ramazan Tülek geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Tülek'in 4 yaşındaki oğlu ise kazada yaralandı.


Kaza, 21.00 sıralarında Malatya - Kayseri kara yolu Darende Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Ramazan Tülek'in (42) kullandığı 21 KL 633 plakalı Opel marka otomobil bölgedeki yol uygulama noktasına dönüş aldığı esnada Kayseri istikametinden gelen sürücüsü öğrenilmeyen 65 BJ 316 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yol kenarına savrulurken, Ramazan Tülek ile 4 yaşındaki oğlu M.E.T. yaralandı. Kaza anlarının anbean kameralara yansıdığı olayda hastaneye kaldırılan Ramazan Tülek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza haberi ile birlikte bölgeye geçen İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren eşinin vefatı bilgisiyle fenalaşarak hastaneye kaldırılan B.T.'yi ziyaret ederek baş sağlığı diledi.


Kazada yaralanan M.E.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ramazan Tülek'in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza kurbanı komiser yardımcısı Ramazan Tülek'in sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

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