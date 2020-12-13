Malatya enerjide örnek çalışmalara imza atılıyor

Başkan Gürkan, “Malatya genelinde yapılan çalışmaların yanında enerji alanında yapılan çalışmalarla da Malatya'nın geleceğine yatırımlarımız devam ediyor” dedi.

Yaka Mahallesinde çalışmaların devam ettiği GES alanındaki inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra, Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, ilgili şube müdürleri ile müellif firma yetkilileri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak enerji üretimi noktasında birçok yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gürkan, “Kısa bir süre içerisinde hizmete girmesini planladığımız Kuyuönü HES projemiz ile yaklaşık olarak 2.5 megawat enerji üretimi gerçekleştirilecek. Kuyuönü'ndeki su debisinin artırılması ile enerji üretimimiz 3 megawata kadar çıkarılabilecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin her alanda hizmet ürettiğini belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet hamlesi içerisinde birçok proje hazırlayarak hayata geçirmekteyiz. Bir taraftan tarihi eserlerin ayağa kaldırılarak gelecek nesillere aktarılması ve UNESCO kültür mirası listesine alınması için çalışırken, diğer taraftan da daha yaşanabilir bir Malatya oluşturmak için altyapı, üstyapı çalışmaları, çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmalarımızın yanında yenilenebilir enerji alanında da GES ve HES projeleriyle Malatya'nın geleceğine yönelik yatırımlarımız devam etmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yaka Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 34 dönümlük alanın yaklaşık 20 bin m2'sinde 4 ay önce ihalesini gerçekleştirdiğimiz ve 1 MW enerji üretimi gerçekleştirilecek olan GES projemizi kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz. GES Projemiz hayata geçtiği zaman yılda 1.7500.000 kw/h Elektrik üretimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca Atık Su Arıtma Tesisi alanında GES projemizin 1 megawatlık kısmını hayata geçirdik ve bu alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Kuyuönü HES projemiz büyük bir hızla devam etmekte bu projemizde de 3 megawat enerji üretimi gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak Çöp'ten enerji üretimi olsun, GES ve HES projelerimizle Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara Belediye olarak imza atmaktayız. Büyükşehir Belediyesi olarak

yapmış olduğumuz bu çalışmalarımız memleketimize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yaka Mahallesinin çöp ve hafriyat döküm alanı gibi olduğunu belirten Yaka Mahalle Muhtarı Sait Tan, “Öncelikle Sayın Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Daha önce Yaka mahallemizde çöp ve hafriyat araçlarından başka bir şey görmüyorduk. Artık hafriyatlar yerine mahallemize yatırımlar yapılıyor, iş yapılıyor. Sayın Başkanımız nerdeyse her hafta Yaka mahallesine yapılan işleri kontrol ediyor, yerinde inceliyor. GES projesi, Buğday Pazarı, Şire Pazarı gibi saymakla bitiremeyeceğimiz yatırımlar yapılmakta. Sayın Başkanımızın Kuzey Kuşak yolunu da bitirme hedefi var, biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah yardımcısı olsun çalışmalarından dolayı Başkanımıza Yaka Mahallesi Muhtarı olarak çok teşekkür ediyoruz. Biz başkanımızdan razıyız” ifadelerini kullandı.