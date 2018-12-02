Malatya Entegre Çevre Tesisinde çöpten elektrik üretiliyor

Bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlar ile Malatya'yı yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji alanında Türkiye'nin en önemli illerinden biri haline getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirilen Entegre Çevre Projesi ile çöpten elektrik üretimi yapılıyor.

Türkiye'de ilk Entegre tesislerden biri olan Malatya Entegre Çevre Projesini özellikle ulusal medyaya ve Türkiye kamuoyuna tanıtma adına bir program düzenlendi. Yap işlet devret modeli ile hayata geçirilen projenin ortaklarından Mimsan Grup tarafından kente davet edilen birçok ekonomi yazarı ve muhabiri tesisi yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Malatya Entegre Çevre Tesisini gezerek burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan gazeteciler, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Polat, Malatya'nın enerji alanında birçok çalışma gerçekleştirdiğini ve yapılan bu çalışmalar neticesinde Malatya'nın enerji üssü haline geldiğini ifade ederek, “Malatya Entegre Çevre Projesi Türkiye'de ilk Entegre tesislerden biridir. İl genelinde toplanan katı atıklar ayrıştırıldıktan sonra 4 ayrı prosesten geçirilerek 3 farklı teknoloji ile elektrik enerjisi üretilmektedir. Bugün ziyaret etmiş olduğunuz tesislerimiz sadece ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası alanda da ziyaretçileri olan, örnek alınan bir tesistir” dedi.

Ülke olarak enerjide dışa bağımlı bir konumda olduklarını kaydeden Polat, “Stratejik bir öneme sahip olan enerjide, kendi kendine yeter bir durumda olursan ülke olarak o derece güçlü ve gelişmiş olursun. Enerji alanında son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde inşallah ülke olarak daha iyi noktalara ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Malatya'nın ekonomi, spor ve sanat alanında ülkeye katkı sağlayan bir şehir olduğunu dile getiren Polat, “Malatya'yı tanımak ve tanıtmak için bir günlük gezinin yeterli olacağına inanmıyorum. Malatya'nın her ilçesi ayrı bir değerdir, ayrı bir deryadır” ifadelerini kullandı.

MİMSAN Grup ceosu Ahmet İlhan ise, amaçlarının bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, “Malatya'da, Dünya'da ilk kez kullanan bir teknoloji oluşturduğumuzu, Dünya'da ilk kez uygulanan ve ilk en çevreci, en temiz ve en yüksek verimi sağlayan santralin burada olduğunu arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Biz Malatya'yı enerji teknolojileri merkezi oluşturma stratejimizi sağlayabilmek için ülkemizin enerji medyamızdan bir farkandalık desteği bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

İlhan, ayrıca tesisin bacalarının aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına entegre olduğunu ve anlık olarak verilerin incelendiğine değinerek, verimli ve çevreci bir santral kurduklarını belirtti.