İhlas Haber Ajansı

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Malatya Gençlik Güreş takımı 1.Lig'e yükselmeyi başardı

Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, 9 takım arasında başarılı olarak 61 puan ile 1.

Lig ‘e yükselmeye hak kazandı.


Ankara'da 28 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş terfi müsabakalarında Malatya takımı başarılı oldu. Terfi müsabakaları sonunda Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, 9 takım arasında başarı gösterip 61 puan ile 2. olup, 1. Lig e yükselmeyi başardı.


Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Güreşçileri Malatya'ya döndüklerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ayrıca ödüllendirilecekleri kaydedildi.

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