Malatya Gençlik Güreş takımının hedefi 1.Lig'de kalıcı olmak

Lig'e yükselen Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Yıldız Güreş takımının hedefi Yıldızlar Güreş Ligi'nde kalıcı olmak.

Ankara'da 28 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş terfi müsabakalarında Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü 9 takım arasından başarılı olarak 61 puan ile 2. olup, Lig e yükselmelerinden dolayı dereceye giren sporcuları, antrenörleri ve Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Başkanı'nı ağırlayan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, sporculara başarılarının devamını diledi.

Kayhan, “Güreşçilerimizin Ankara'da yapılan Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş terfi müsabakalarında Malatya Gençlik Hizmetleri Spor kulübü 9 takım arasından başarılı olarak 61 puan ile 2. olup, Lig e yükselmesi bizleri çok mutlu etti. Birçok güçlü rakiplerini geride bırakarak Lig e yükselmesi ile güreş branşımız iyi bir ivme yakaladı. Önümüzdeki süreçte TOHM ve SEM merkezlerinin açılması ile daha da iyi yerlere gelecektir. Güreşçilerimize her zaman destek verdik bundan sonraki süreçte de yine yanlarında olmaya devam edeceğiz. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, Lig de başarılar diliyorum'' dedi.

Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Güreş takımı yöneticileri de, Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Yıldız Güreş takımının hedefinin Yıldızlar Güreş Ligi'nde kalıcı olmak olduğunu dile getirdiler.

Kayhan, güreşçilerin Lige yükselmesinden dolayı sporculara çeşitli hediyeler verdi.