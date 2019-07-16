Malatya Girişim Grubu'ndan "Hilton" açıklaması

Malatya Girişim Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malatya özelinde olmak üzere ülke için önemli yatırımlar yapmak, istihdam oluşturmak ve geniş çaplı katma değerler oluşturmak için yola çıkıldığı belirtilerek ilk etapta diğer yatırımların yanında Malatya'nın hem çehresinin güzelleşmesine katkı, hem de acil ihtiyaç olarak görülen kongre merkezi ve global ölçekte tanınan marka otel gereksinimi ile ilgili olarak 240 milyon TL ile inşa edilen otel ve kongre merkezinin Hilton grubuna teslim edildiği belirtildi.

Sadece şehrin değil, Doğu'nun da en şık otel ve kongre salonuna sahip olunduğunun ifade edildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Hilton markası ile 6 yıla yaklaşan birlikteliğimiz süresince yapılan yatırımla kıyaslandığında önemli kayıplara rağmen Malatya'mızın daha iyi tanınmasına ve turizmine önemli katkı sağladığımızı biliyoruz. Evet, halihazırda Hilton'la yolumuz ayrılmış bulunuyor. Altı yıla yaklaşan süreçte kendilerine elbette yardımcı olduk, tavsiye ve önerilerimizi Anadolu insanının içtenlik ve doğallığıyla iletmeye çalıştık. Ne var ki, işletme aradan geçen yıllara karşı bekleneni veremedi. Sözleşme gereği ekspere gidilmesi talebimiz karşılıksız kaldı. Düzeltilmesi gereken uygulamalar ve sıradan gerekler de yerine getirilmediği gibi maalesef farklı algılandı. Aslında bir dünya markası bizce çok farklı davranmalı idi. Yerel uygulamalar; gerekli değerlendirme, araştırma ve olumlu, yapıcı yaklaşımlardan uzak belki de duygusaldı. Sonunda Sayın Yönetim, tavrını daha da ileriye taşıyarak franchise görüşmeleriyle ilgili karşılıklı önerileri de bir kenara bırakıp, açık haksız fiil niteliğinde bir tavırla yönetimi sonlandırdı. Elbette ki Hilton bu yerel uygulama ve hadiseden farklı ve değerlidir. Yasal talep haklarımız saklı bulunduğu gibi konu gerek görülürse tüm detaylarıyla Değerli Hilton'a da ayrıca iletilecektir. Grubumuz, önümüzdeki dönemde globalde değerli bir başka marka ile bölgemize ve Malatya'mıza hizmet etmeye aralıksız olarak devam edecektir. Bu süreçte, otelimiz; sektördeki 22 yıllık deneyimiyle Genel Müdürümüz Sayın Adnan Devrim'in yönetiminde kesintisiz olarak standartlarını yükselterek şehrimize hizmet vermeye devam etmektedir."