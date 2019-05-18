Malatya Girişim Grubu'ndan iftar yemeği

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programına bu yılda yoğun katılım oldu. Girişim Gurubuna bağlı Hilton Otel'de düzenlenen iftar programı sonrası konuşan Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulunarak yemeğe katılanlara teşekkür etti. Türkiye'de son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen Girişim Grubu olarak hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başdemir, "Biz memleketimizi çok seviyoruz, Malatya'mızı çok seviyoruz. Malatya'da olmayan güzel projeleri yapmaya devam ediyoruz. Son olarak yaptığımı proje olan Malatya Life konutlarında birinci blok bitti, ince işlere başladık, inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Bunun yanında Ofis Plazamız hızla yükseliyor, Allah kuvvet verdikçe çalışacağız. Çünkü insanımızı seviyoruz, istihdam oluşturmamız lazım, Malatya'ya katkıda bulunmamız gerekiyor” diye konuştu.

İftar sonrası ise Türk Musikisinin ünlü bestekarı Amir Ateş sahne alarak konser verdi.

Düzenlenen iftar yemeğine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları katıldı.