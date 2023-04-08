Malatya Girişim Gurubu'ndan birlik ve beraberlik iftarı

Malatya Girişim Gurubu tarafından gerçekleştirilen iftar buluşması bu yıl 6 Şubat'ta yaşanan ve Malatya'nın da ağır hasar aldığı asrın felaketi gölgesinde gerçekleştirildi. MGG'nin iş ortakları işe iş dünyasının davetli olduğu yemeğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve birçok STK başkanı da katıldı.

Kuranı Kerim tilavetinin okunmasının ardından açılan iftar sonrası bir konuşma yapan MGG Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Türkiye'nin 11 ilinde 6 Şubat günü büyük bir felaketin yaşandığını ve Malatya'nın da bu afetten büyük oranda etkilendiğini söyledi. Tarihe baktıkları zaman bu tür afetlerin daha önce de yaşandığına dikkat çeken Başdemir, bu depremin de uzun süre izlerinin kalacağı büyük bir afet olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Depremde 50 binden fazla insanın öldüğünü de anımsatan Başdemir, Malatya'da MGG ortaklarından Bayram Kırıcı'yı da depremde kaybettiklerini söyledi. Tüm vefat edenlere başsağlığı dileyen Başdemir, “Arkadaşlarımızdan bazıları depremde iftar yemeği nasıl karşılanır dedi, bende ısrarla esas bugün ihtiyaç var. Bugün birliğe, beraberliğe, yardımlaşmaya, kardeşliğe ihtiyacımız var. Dostlarımızla bir araya gelerek onlara bu süreçte moral vermemiz gerekir diye düşündük” dedi.

Malatya'yı öncekinden daha güzel bir şehir yapma adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini de söyleyen Başdemir, “Devletimiz güçlü bir devlet, ilk günden beri takip ediyoruz bütün imkanları ile sahada. Aynı anda 11 il, yüzlerce ilçe ve binlerce köyde meydana gelen bu büyük felaketin karşısında dünyada en büyük devletler bile duramaz iken devletimiz güçlü bir şekilde yaraları hızla sarmaya başladı. Halkımızın da yardımseverliği sayesinde inşallah bu yaraları hep birlikte el ele vererek kısa sürede saracağız. Gün birlik olma günü. Bugün birbirimizin kusurlarını, ayıplarını, eksiklerini değil el ele vererek bir olma günü. Malatya Girişim Gurubunun ortaklarına da deprem sürecinde Malatya halkına verdikleri desteklerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başdemir, MGG bünyesindeki Mövenpick Otel'in ilk andan itibaren devletin emrinde olduğunu ve hizmet vermeye devam ettiğini de söyledi. Yine Malatya Park AVM'ninde depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları konusunda her zaman halkın yanında olduğunu sözlerine ekledi.